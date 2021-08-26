ميتشيل تي فريدي يصدم الاتفاق، وينقذ أبها من أول هزيمة في الدوري السعودي

تعرف على نتيجة مباراة مباراة ابها والاتفاق في الدوري السعودي، في اليوم الثاني من الجولة الثالثة، ضمن مباريات اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، والتي أقيمت على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

أنقذ اللاعب “ميتشيل دي فريدي” فريقه أبها من تلقى الهزيمة الاولى هذا الموسم في الدوري السعودي للمحترفين وسجل هدف التعادل في شباك ضيفه الاتفاق.

بهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده الى النقطة الخامسة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتاً في انتظار انتهاء الجولة يوم غد الجمعة، في المقابل رفع ابها رصيده الى النقطة الرابعة في المركز السابع.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتفوق الاتفاق بهدف دون مقابل، سجله اللاعب السويدي “روبن كوايسون” في الدقيقة التاسعة مستغل تمريرة نموذجية من البرازيلي “سوزا”.

وقبل انطلاق صافرة نهاية المباراة بلحظات تدارك ابها هدف التعادل عن طريق “ميتشل دي فريدي” بعد ان حول كرة عرضية من كرة ثابتة بضربة رأسية داخل شباك الجزائري “رايس مبولحي”.

دخل زعيم الجنوب لقاء اليوم بطموح اقتناص الثلاث نقاط لمصالحة جماهيره بعد ان تعرض الفريق للهزيمة بالجولة الماضية أمام الباطن بنتيجة 1-2.

على الجانب الآخر دخل فارس الدهناء مواجهة اليوم بمعنويات عالية بعد ان قدم أداءاً مقنعاً بالجولتين الماضيتين، حيث حقق الاتفاق الفوز في الجولة الأولي على الباطن بنتيجة 2-1، وفي الجولة الثانية تعادل خارج ملعبه أمام الشباب في مباراة مثيرة انتهت نتيجتها 3-3.

شاهد فيديو اهداف مباراة ابها والاتفاق في الدوري السعودي اليوم الخميس 26 أغسطس 2021