نتيجة مباراة الشارقة والظفرة في الدوري الاماراتي أدنوك.. مالانجو يحسمها للملك

نتيجة مباراة الشارقة والظفرة، بالجولة الثانية في الدوري الاماراتي أدنوك “دوري الخليج العربي الاماراتي”، ضمن مباريات اليوم الخميس 26-8-2021.

تغلب نادي الشارقة على مستضيفه الظفرة بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد حمدان بن زايد بنادي الظفرة، بالجولة الثانية في الدوري الاماراتي أدنوك للمحترفين.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح الشارقة، الوافد الجديد الكونغولي “بن مالانجو“، ليبدأ صاحب الـ27 عامًا سجله التهديفي مع الملك بعدما فشل في هز الشباك بالجولة الأولى أمام اتحاد كلباء.

ودخل نادي الشارقة اللقاء بشراسة هجومية، وكاد مالانجو يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة، بعدما روض كرة داخل منطقة الجزاء واستدار بها قبل أن يسددها قوية، تألق حارس الظفرة في التصدي لها.

ونجح مالانجو في هز شباك الظفرة عند الدقيقة (29)، حين تلقى تمريرة من البرازيلي بيرنارد تركها تدخل داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة أرضية قوية استقرت داخل المرمى.

واصل النجم البرازيلي القادم من صفوف إيفرتون “بيرنارد” تألقه، وتلاعب بدفاع الظفرة قبل أن يضع مالانجو في مواجهة المرمى بتمريرة رائعة، سددها الكونغولي بقوة ولكن الحارس عبدالله سلطان أبعدها إلى الركنية في الدقيقة (45+3).

ومع بداية الشوط الثاني، حاول خلف الحوسني مباغتة حارس الشارقة بتسديدة بعيدة المدى عند الدقيقة (47)، ولكنها علت المرمى ببضعة سنتيمترات.

وسجل خالد باوزير الهدف الثاني لفريق الشارقة في الدقيقة (49)، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية جاءت من الركنية، ولكنه أُلغي بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وألغى حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الشارقة في الدقيقة (84)، فبعد العودة لتقنية الفيديو وجد أن خطأ مدافع الظفرة على أحمد العطاس لا يستوجب الاحتساب.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع تعرض لاعب الظفرة أحمد علي للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية، ومرت باقي الدقائق دون جديد لينتهي اللقاء بفوز الشارقة على الظفرة بهدفٍ دون رد.

وبهذا الانتصار، رفع الشارقة رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل بها المركز الثاني، في انتظار باقي نتائج الجولة الثانية، في المقابل، لا زال الظفرة دون أي رصيد من النقاط، بعدما خسر ايضًا في الجولة الأولى أمام الجزيرة.

شاهد فيديو اهداف الشارقة والظفرة في الدوري الاماراتي أدنوك