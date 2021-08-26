شاهد فيديو اهداف مباراة الشباب والفتح في الدوري السعودي..النموذجي يروض الليوث

شاهد فيديو اهداف مباراة الشباب والفتح في الدوري السعودي، في اليوم الثاني من الجولة الثالثة، ضمن مباريات اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، والتي استضافها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالهفوف.

عمق الفتح جراح ضيفه الشباب وفاز عليه بنتيجة 2 / صفر، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).

وتلقى الشباب الهزيمة الثانية له في الموسم الجاري، بعدما خسر في المرحلة الأولى أمام أبها بنتيجة 1 2/، ثم تعادل بنتيجة 3 / 3 مع الاتفاق في المرحلة الماضية، ليظل بدون فوز حتى الآن.

على الجانب الأخر رفع الفتح رصيده إلى أربع نقاط يحتل بها المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الشباب عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) في انتظار باقي نتائج المرحلة.

وشهدت المباراة تعرض الأرجنتيني إيفر بانيجا للبطاقة الحمراء، بعد تدخل قوي على قدم سفيان بن دبكة لاعب الفتح، فيما تعرض زميله علي مجرشي للمصير ذاته بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 83 بعد تدخل خشن على نواف البوشل لاعب الفتح.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم الفتح بهدف دون رد، سجله اللاعب “فراس البريكان” في الدقيقة 25 بعد ان استغل تمريرة رائعة من لاعب الوسط البيروفي “كريستيان ألبيرتو كويفا”.

وخلال الشوط الثاني أضاف الفتح الهدف الثاني في الدقيقة 87 عبر الظهير الأيمن “نواف مشاري البوشل” بعد ان حول كرة عرضية بتسديدى بالقدم اليسري الى الشباك.

كان نادي الفتح قد خسر في الجولة الأولى أمام الرائد بهدفٍ دون رد، وتعادل في الجولة الثانية هنا على ملعبه أمام نادي الفيحاء بنتيجة (1-1).

وسعى الفتح اليوم إلى تحقيق الانتصار الأول له في الدوري السعودي 2021/2022، والثاني تواليًا على فريق الشباب، ليستهل مشواره للمحافظة على استقرار الفريق.

على الجهة المقابلة، تعرض نادي الشباب للهزيمة ايضًا في الجولة الأولى أمام أبها بهدفين مقابل هدف واحد على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، قبل أن يفرط في تحقيق الفوز امام الاتفاق في الجولة الثانية.

شاهد فيديو اهداف مباراة الشباب والفتح في الدوري السعودي