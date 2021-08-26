قرعة دوري ابطال اوروبا 2021-2022 تمنح برشلونة فرصة للانتقام من بايرن ميونخ

حصل برشلونة على فرصة مميزة للانتقام من بايرن ميونخ، حين وضع في نفس مجموعة العملاق الألماني بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022 مساء اليوم الخميس 26 أغسطس.

وخسر برشلونة من بايرن ميونخ بنتيجة 2/8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2019، بعد استئناف الموسم الكروي الذي توقف لمدة 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

لكن مهمة المدير الفني الهولندي «رونالد كومان» لن تكون بالسهلة بعد أن فقّد أهم لاعب في تاريخ برشلونة «ليونيل ميسي» خلال الميركاتو الصيفي 2021 لأسباب تعاقدية واقتصادية.

وسينافس ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في المجموعة الأولى أمام أندية مانشستر سيتي وريد بول لايبزيج وكلوب بروج.

أما برشلونة فسوف ينافس بايرن ميونخ وبنفيكا ودينامو كييف في المجموعة الخامسة، التي صنفها البعض ضمن أقوى ثلاث مجموعات.

وسرعان ما لقب جمهور كرة القدم المجموعة الثانية التي تضم أندية أتلتيكو مدريد وليفربول وبورتو وميلان بـ مجموعة الموت، حيث تمكن جميعهم من الترشح إلى نهائي البطولة في الأعوام الـ 18 الماضية.

وستحظى عدة أندية للانتقام ورد الاعتبار مما حدث خلال الموسمين الماضيين، مثل رغبة باريس سان جيرمان في الانتقام من مان سيتي بعدما هزمه في نصف نهائي الموسم الماضي، ومثل رغبة مانشستر يونايتد في رد الاعتبار من هزيمته امام فياريال في نهائي الدوري الاوروبي 2021، ورغبة انتر ميلان في هزيمة ريال مدريد الذي تفوق عليه ذهابًا وإيابًا بدور مجموعات الموسم الماضي.

كما سيتطلع ليفربول للانتقام من أتلتيكو مدريد الذي هزمه في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري الابطال عام 2020.

والتالي نتيجة دور مجموعات دوري ابطال اوروبا 2021-2022

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي – باريس سان جيرمان – ريد بول لايبزيج – كلوب بروج

المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد – ليفربول – بورتو – ميلان

المجموعة الثالثة: سبورتينج لشبونة – بوروسيا دورتموند – أياكس أمستردام – بيشكتاش

المجموعة الرابعة: إنتر ميلان – ريال مدريد – شاختار دونيتسك – شيريف تيرسبول

المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ – برشلونة – بنفيكا – دينامو كييف

المجموعة السادسة: فياريال – مانشستر يونايتد – أتالانتا – يونج بويز

المجموعة السابعة: ليل – إشبيلية – ريد بول سالزبورج – فولفسبورج

المجموعة الثامنة: تشيلسي – يوفنتوس – زينيت سان بطرسبيرج – مالمو