كلاكيت ثاني مرة..ريال مدريد مع الانتر وشاختار في مجموعة واحدة بدوري ابطال اوروبا 2021-2022!

وقع ريال مدريد في المجموعة الرابعة التي تضم انتر ميلان، في تكرار لسيناريو الموسم الماضي 2020-2021، والذي شهد توديع الانتر في ذيل جدول ترتيب المجموعة مع المدرب انطونيو كونتي الذي استقال في نهاية الموسم، بينما ترشح الريال كمتصدر مع مدربه السابق زيدان الذي استقال هو الآخر.

وكان من المثير تواجد فريق شاختار دونيتسك في نفس المجموعة للموسم الثاني على التوالي، مع الإشارة إلى أنه تمكن من هزيمة ريال مدريد ذهابًا وإيابًا في دور المجموعات الموسم الماضي بعد تقديم مستوى مميز في المباراتين.

وسُحبت مساء اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، قرعة دور مجموعات دوري ابطال اوروبا موسم 2021-2022، في حضور ثنائي تشيلسي السابق برانيسلاف إيفانوفيتش ومايكل إيسيان، وجميع مندوبي الأندية.

وتبدو المجموعة في متناول يد ريال مدريد وانتر ميلان، حيث فقّد شاختار دونيتسك قوته بسبب عدم تدعيم صفوفه بصفقات مميزة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، كما أن الفريق الرابع بهذه المجموعة وهو «شيريف تيرسبول» يشارك لأول مرة في تاريخه بدور مجموعات دوري الابطال، ولا يتمتع بالخبرات الأوروبية الكافية لتحدي الريال والانتر وحتى شاختار الذي يستطيع ضمان التأهل إلى الدوري الأوروبي.

نتيجة قرعة دوري ابطال اوروبا 2021-2022

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي – باريس سان جيرمان – ريد بول لايبزيج – كلوب بروج

المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد – ليفربول – بورتو – ميلان

المجموعة الثالثة: سبورتينج لشبونة – بوروسيا دورتموند – أياكس أمستردام – بيشكتاش

المجموعة الرابعة: إنتر ميلان – ريال مدريد – شاختار دونيتسك – شيريف تيرسبول

المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ – برشلونة – بنفيكا – دينامو كييف

المجموعة السادسة: فياريال – مانشستر يونايتد – أتالانتا – يونج بويز

المجموعة السابعة: ليل – إشبيلية – ريد بول سالزبورج – فولفسبورج

المجموعة الثامنة: تشيلسي – يوفنتوس – زينيت سان بطرسبيرج – مالمو