صفقات إنتر ميلان | على طريقة إنزاجي، “خواكين كوريا” يغير الوجهة من لاتسيو إلى جوزيبي مياتسا

سار المهاجم الأرجنتيني خواكين كوريا على خطى مدربه السابق في لاتسيو “سيموني إنزاجي”، وغير الوجهة من نسور العاصمة روما إلى إنتر ميلان، أيام قليله قبل إغلاق الميركاتو الصيفي 2021.

وأعلن نادي إنتر ميلانو الإيطالي مساء الخميس، ضم المهاجم الدولي الارجنتيني بنظام الاعارة من لاتسيو، وقال في بيان رسمي “يسر نادي إنترناسيونالي في ميلانو أن يؤكد توقيع خواكين كوريا.”

وأضاف بيان حامل لقب السيري آ “اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد انضم إلى النادي من لاتسيو على سبيل الإعارة الأولية مع التزام بجعل الانتقال دائمًا. ليوقع المهاجم الأرجنتيني عقدًا مع النيرازوري يستمر حتى 30 يونيو 2025.”

وكشف لاتسيو بدوره عن أرقام بيع كوريا قبل وقت قصير من إعلان إنتر، وأكد البيان أن كوريا انضم إلى النيرازوري في صفقة إعارة مبدئية بقيمة 5 ملايين يورو مع التزام بالشراء مقابل 25 مليون يورو.

ووصل كوريا إلى ملعب تدريب الإنتر هذا الصباح، ومن المتوقع أن يكون متاحًا لمباراة الغد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ضد هيلاس فيرونا ضمن مباريات الجولة الثانية من الكالتشيو.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا 30 هدفًا في 117 مباراة مع لاتسيو خلال فترة ثلاث سنوات في الاستاد الأولمبي، مع تقديم 18 تمريرة حاسمة لزملائه في الفريق، ما جعل سيموني إنزاجي يطلب وده مباشرة بعد قدومه إلى إنتر لخلافة أنطونيو كونتي مطلع الموسم الجديد 2021/2022.

صفقات إنتر ميلان الإيطالي في الميركاتو الصيفي 2021