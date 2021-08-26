شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرحب بثالث الصفقات الرسمية.. بيرسي تاو "الأسد الأحمر"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الحساب الرسمى بالنادى الأهلى عبر فيس بوك، بانضمام بيرسى تاو إلى القلعة الحمراء، فى إطار خطة المارد الأحمر لتدعيم صفوفه قبل الموسم الجديد، ونشر حساب الأهلى فيديو للترحيب باللاعب وعلق عليه "الأسد الأحمر".

أعلن النادي الأهلي اليوم، الخميس، تعاقده مع الثلاثي كريم فؤاد وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، وذلك قبل 24 ساعة على إسدال الستار رسميًا على الموسم الجاري بمواجهة أسوان المقرر إقامتها غدا في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الأهلي في بيان رسمي أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي أعلن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وسبق الإعلان عن ميكيسوني التعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات، وقال توفيق إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه.. وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر ألا يشارك الثلاثي الجديد مع النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء البيضاوي المغربي بطل الكونفدرالية، المحدد لها 24 سبتمبر المقبل خاصة وأن النادي أرسل قائمته الأفريقية للموسم الجديد وتضمن 33 لاعبًا ولم تتضمن الثلاثي الجديد وستشهد إضافة الثلاثي في يناير حيث يتبقى في القائمة 7 مقاعد شاغرة.

وستكون مشاركة تاو وميكيسوني وفؤاد بدءًا من مباراة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر والتي لم يتحدد موعدها حتى الآن، وينتظر النادي الأهلي تحديد الموعد من جانب اتحاد الكرة الذي قرر تأجيل مباريات الفريق في الكأس والتي لم يشارك فيها سوى في مباراة دور الـ32 أمام النصر والتي حسمها بنتيجة 2-1، وتم تأجيل باقي المباريات بسبب ضغط جدول الفريق في مسابقة الدوري.