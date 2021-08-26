شكرا لقرائتكم خبر عن استقالات جماعية في لجنة المسابقات باتحاد الاسكواش بعد تعديل اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم إيهاب حافظ عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش اعتذاره عن الإشراف علي لجنة المسابقات اعتراضا علي قرار المجلس برئاسة عاصم خليفة في اجتماعه الأخير بإلغاء لائحة المسابقات والانتقالات والتي أشرف علي وضعها مع نخبه من المع نجوم الاسكواش وأساطير اللعبة.

وقال ايهاب حافظ أنه فوجئ بهذا القرار لوضوح نيتهم في المحافظة علي مناصبهم وكراسيهم علي الرغم من عدم تقدم أي نادي من أعضاء الجمعية العمومية بشكوي علي هذه اللائحة مؤكدا أنه كافح واجتهد مع مجموعة من الخبراء والمديرين الفنيين وأساطير اللعبة علي مدار عام كامل لإعداد لائحة خاصة لتنظيم المسابقات وأمور الانتقالات تهدف في النهاية الي محافظة الاسكواش المصري علي مكانته الدولية والقارية والعربية طوال الـ ٢٠ سنه القادمة .

وأضاف آن الغريب في الأمر والذي آثار حفظته هو اعتماد المجلس هذه اللائحة بجلسة رقم ٣٩ للعمل بها رسميًا بدايةً من ٢٠ يونيو الماضي بعد منح الأندية واللاعبين فرصة كبيرة لتوفيق اوضاعها وتذليل كافه العقبات للحفاظ علي مكتسبات اللاعبين والأندية معا، موضحًا أن المجلس خالف كل الأعراف القانونية لرغبته في إيقاف اللائحة في هذه الفترة واعادة العمل بها وتفعليها بعد انتهاء فترة الانتخابات.

وكشف عضوٍ مجلس الادارة عن استقالة رئيس لجنة المسابقات وأعضاء لجنته بالكامل بعد ضياع مجهود كبير وعمل شاق ضم مجموعة من لجان تمً تشكلها بعناية كبيرة جدا لمراجعة كل خطوات اعداد هذه اللائحة بدعوة شخصيات بارزة تتمتع بالكفاءة والخبرات للمشاركة في مراحل الاعداد امثال كريم درويش بطل العالم السابق نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش وشيرين عادل المدير الفني للاهلي وغيرهم من الخبرات الكبيرة وجميعهم وقعوا علي محضر إعداد اللائحة بجانب اعضاء لجنة المسابقات واحمد المطعني المدير الفني للمنتخبات في حضور رئيس الاتحاد عاصم خليفة والذي حضر جلسة المناقشة .

وكان اتحاد الاسكواش قد قام بتعديل لائحة المسابقات وجاءت كالتالى: