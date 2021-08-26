شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: صفقات الزمالك هتزعل ناس كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى خالد الغندور إن الصفقات المتوقع إبرامها خلال الساعات القادمة فى نادي الزمالك ستسبب الضيق للكثير، مطالبا الجماهير البيضاء بالصبر.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"صفقات الزمالك هتزّعل ناس كثير اصبر علي رزقك يا زملكاوي انا مش مستعجل و مش محتاج انسيك حاجة انت بطل الدوري".

وتوج الزمالك بلقب الدورى الممتاز للموسم الجارى، للمرة الثالثة عشر فى تاريخه، بعدما نجح لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى تحقيق حلم جماهير قلعة ميت عقبة وانتزاع اللقب رسميًا قبل انتهاء المسابقة المحلية بجولة واحدة، حيث تصدر فرسان ميت عقبة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 79 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 73 نقطة، حيث خاض الأبيض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبين 60 هدفًا واستقبل 70 هدفًا، ويبحث الزمالك عن تحقيق رقمًا قياسيًا فى موسم تتويجه باللقب الـ 13 فى تاريخه.

فاز الزمالك على الإنتاج الحربى، فى مباراة حسم اللقب التى جمعت بينهما فى الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، بهدفين دون رد، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بالفوز فى 8 انتصارات متتالية فى مسابقة الدورى الممتاز، لكسر الرقم القياسى الذى حققه الفريق مع مدربه السابق السويسرى كريستيان جروس، والذى حقق 7 انتصارات متتالية مع الفريق عام 2019، وهو آخر سلسلة انتصارات متتالية مطولة حققها الأبيض فى المسابقة المحلية.

وبدأت سلسلة انتصارات الزمالك المتتالية هذا الموسم منذ الفوز على فريق أسوان 3 – 0 فى الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، يوم 17 يونيو الماضى، وكان آخرهم تحقيق ثامن انتصار متتالى فى المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربى 2 – 0.



