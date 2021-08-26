شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُطالب لاعبى الزمالك بالفوز على البنك الأهلى رغم حسم لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم الخميس، حيث طالب المدير الفنى اللاعبين بضرورة التركيز وخوض مباراة البنك الأهلى بجدية بالرغم من حسم لقب الدورى، وختام الموسم بصورة جيدة تليق باسم الزمالك وبطل المسابقة المحلية، حيث يستعد الأبيض لخوض مباراته أمام البنك الأهلى فى اللقاء المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، على ستاد بترسبورت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدورى الممتاز.

توج الزمالك بلقب الدورى الممتاز للموسم الجارى، للمرة الثالثة عشر فى تاريخه، بعدما نجح لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى تحقيق حلم جماهير قلعة ميت عقبة وانتزاع اللقب رسميًا قبل انتهاء المسابقة المحلية بجولة واحدة، حيث تصدر فرسان ميت عقبة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 79 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 73 نقطة، حيث خاض الأبيض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبين 60 هدفًا واستقبل 70 هدفًا، ويبحث الزمالك عن تحقيق رقمًا قياسيًا فى موسم تتويجه باللقب الـ 13 فى تاريخه.

فاز الزمالك على الإنتاج الحربى، فى مباراة حسم اللقب التى جمعت بينهما فى الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، بهدفين دون رد، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بالفوز فى 8 انتصارات متتالية فى مسابقة الدورى الممتاز، لكسر الرقم القياسى الذى حققه الفريق مع مدربه السابق السويسرى كريستيان جروس، والذى حقق 7 انتصارات متتالية مع الفريق عام 2019، وهو آخر سلسلة انتصارات متتالية مطولة حققها الأبيض فى المسابقة المحلية.

وبدأت سلسلة انتصارات الزمالك المتتالية هذا الموسم منذ الفوز على فريق أسوان 3 – 0 فى الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، يوم 17 يونيو الماضى، وكان آخرهم تحقيق ثامن انتصار متتالى فى المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربى 2 – 0.