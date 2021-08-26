شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو فى فيديو تقديمه لجماهير الأهلى: "أنا اخترت التاريخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الجناح الجنوب إفريقى بيرسى تاو، عن سعادته بالانضمام إلى النادى الأهلى، مؤكدا أنه اختار التاريخ للانضمام إليه.





ونشر الأهلى عبر منصاته الرسمية على فيس بوك وتويتر وانستجرام، فيديو تقديم اللاعب للجماهير الحمراء، من داخل ملعب مختار التتش فى الجزيرة، وقال تاو من خلال الفيديو: "أنا اخترت التاريخ".

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، أعلن اليوم الخميس، ضم الجنوب إفريقى بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزى لمدة 4 مواسم، وقال أمير توفيق أن الاهلى أنهى جميع إجراءات ضم اللاعب من ناديه ووقع على عقود انتقال للأهلى.





وحرض بيرسى تاو للقاهرة قبل ساعات واتفق على كافة الأمور الخاصة باستقراره فى مصر، وسوف ينضم للتدريبات وفقًا للموعد الذى سوف يحدده موسيمانى المدير الفنى للفريق.

وأنهى الأهلى جميع إجراءات التعاقد مع اللاعب خلال اليومين الماضيين مع اللاعب والنادى الإنجليزى، وتم التقاط صور التوقيع وتجهيزها للإعلان.

كما كشف أمير توفيق،، فى وقت سابق من اليوم عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقى ميكيسونى مهاجم نادى سيمبا التنزانى لمدة أربع سنوات قادمة..