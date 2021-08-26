شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يعود للظهور فى الأهلى بعد غياب 961 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لقائمة النادى الأحمر أمام أسوان بعد غياب 961 يوما عقب تعافي اللاعب من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع مباريات الفريق الأحمر منذ 8 يناير 2019.

وأصيب محمد محمود، القادم بالرباط الصليبي بعد مشاركته في مباراة سموحة يوم 8 يناير 2019 بالدوري الممتاز ، وشارك محمد محمود للإصابة خلال مباراة سموحة والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل، ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ15.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير للأهلي، قائمة الفريق التي ستواجه أسوان في التاسعة من مساء غداً ، الجمعة، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

وتضم قائمة الفريق 21 لاعبًا وهم: محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا.

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي لمدة 4 مواسم ، وقال أمير توفيق أن الاهلي أنهى جميع إجراءات ضم اللاعب من ناديه ووقع على عقود انتقال للأهلي .

وحرض بيرسي تاو للقاهرة قبل ساعات واتفق على كافة الأمور الخاصة باستقراره في مصر، وسوف ينضم للتدريبات وفقًا للموعد الذي سوف يحدده موسيماني المدير الفني للفريق.

وأنهي الاهلي جميع إجراءات التعاقد مع اللاعب خلال اليومين الماضيين مع اللاعب والنادي الإنجليزي، وتم إلتقاط صور التوقيع وتجهيزها للإعلان.وكشف أمير توفيق،، في وقت سابق من اليوم عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق، أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.