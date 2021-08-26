شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضم الأساسيين باستثناء بن شرقى لقائمة مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق التى ستنتظم فى معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلى، والتى ستجمع بين الفريقين فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد بتروسبورت.

ضم الفرنسى كارتيرون لاعبى الزمالك الأساسيين باستثناء المغربى أشرف بن شرقى، جناح الأبيض، الذى حصل على راحة من مران اليوم، بإذن من الجهاز الفنى للفريق، لإراحته فى مباراة البنك الأهلى.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل – محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الشافى – أحمد فتوح – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حسام عبد المجيد - حازم إمام – حمزة المثلوثى.

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفنى – محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – حميد أحداد – مروان حمدى.

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم الخميس، حيث طالب المدير الفنى اللاعبين بضرورة التركيز وخوض مباراة البنك الأهلى بجدية بالرغم من حسم لقب الدورى، وختام الموسم بصورة جيدة تليق باسم الزمالك وبطل المسابقة المحلية، حيث يستعد الأبيض لخوض مباراته أمام البنك الأهلى.

توج الزمالك بلقب الدورى الممتاز للموسم الجارى، للمرة الثالثة عشر فى تاريخه، بعدما نجح لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى تحقيق حلم جماهير قلعة ميت عقبة وانتزاع اللقب رسميًا قبل انتهاء المسابقة المحلية بجولة واحدة، حيث تصدر فرسان ميت عقبة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 79 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 73 نقطة، حيث خاض الأبيض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبين 60 هدفًا واستقبل 70 هدفًا، ويبحث الزمالك عن تحقيق رقمًا قياسيًا فى موسم تتويجه باللقب الـ 13 فى تاريخه.

فاز الزمالك على الإنتاج الحربى، فى مباراة حسم اللقب التى جمعت بينهما فى الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، بهدفين دون رد، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بالفوز فى 8 انتصارات متتالية فى مسابقة الدورى الممتاز، لكسر الرقم القياسى الذى حققه الفريق مع مدربه السابق السويسرى كريستيان جروس، والذى حقق 7 انتصارات متتالية مع الفريق عام 2019، وهو آخر سلسلة انتصارات متتالية مطولة حققها الأبيض فى المسابقة المحلية.

وبدأت سلسلة انتصارات الزمالك المتتالية هذا الموسم منذ الفوز على فريق أسوان 3 – 0 فى الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، يوم 17 يونيو الماضى، وكان آخرهم تحقيق ثامن انتصار متتالى فى المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربى 2 – 0.