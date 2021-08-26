شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة محترفى الاسكواش تدعم البطل الصاعد ياسين قريطم بعد إصابته بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمى لرابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، على دعم ياسين قريطم ناشئ الاسكواش الصاعد، وذلك بعد ثبوت إصابته بالسرطان، وكتبت صفحة رابطة المحترفين عبر تويتر: يؤسفنا للغاية أن نسمع أن ياسين قريطم بطل إنجلترا للناشئين قد تم تشخيصه بمرض خطير، الجميع في PSA يتمنى ياسين وعائلته كل التوفيق في هذا الوقت الصعب.



رابطة محترفى الاسكواش



ياسين قريطم

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، إلغاء بطولة بريطانيا للناشئين للسنة الثانية على التوالي بسبب القيود المستمرة على السفر الدولي نتيجة لوباء COVID-19 العالمي.

وكان من المقرر إقامة بطولة بريطانيا للناشئين بمشاركة أكثر من 600 لاعباً ولاعبة من أفضل لاعبي العالم لناشئين الاسكواش في برمنجهام في الفترة من 3 إلى 7 يناير 2022.

من جانبه، قال مارك ويليامز، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي للإسكواش: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لإلغاء بطولة الناشئين البريطانية العام المقبل".

وأضاف: تنظيم بطولة دولية بأمان مع وجود 600 ناشئ من أكثر من 50 دولة مختلفة خلال الظروف الحالية أمر صعب للغاية، لا سيما مع قيود السفر ومتطلبات الحجر الصحي للاعبين الذين يدخلون بريطانيا.

واصل: تم اتخاذ هذا القرار بإلغاء الحدث بعد أن بحثت اللجنة المنظمة جميع الخيارات الأخرى لاستضافة هذه البطولة التاريخية بأمان. ما زلنا نأمل أن نتمكن من تنظيم الحدث في عام 2023.