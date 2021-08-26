شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأهلي استعداداً لمباراة أسوان في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير للأهلي، قائمة الفريق التي ستواجه أسوان في التاسعة من مساء غداً ، الجمعة، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

وتضم قائمة الفريق 21 لاعبًا وهم: محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا.