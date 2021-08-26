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مشادة بين أحداد وأسامة نبيه.. والمدرب: نرفزة ملعب وهناك من يحاول إفساد فرحتنا (تحديث)

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القاهرة - سامية سيد - حدثت مشادة بين المغربى حميد أحداد، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وأسامة نبيه مدرب الفريق خلال المران الجماعى الذى أقيم منذ قليل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى غدًا الجمعة.

 

تحديث:

وعلق أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نشوب مشاجرة بينه وبين المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق خلال تدريب اليوم ، وقال المدرب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي :" الأمر لا يعدو كونه نرفزة ملعب، وهناك من يحاول إفساد فرحة الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز".

 

وشدد نبيه على أن الموقف لم يستغرق أكثر من عدة ثواني وتم احتواء الأمر، والفريق أنهى تدريبه في موعده ولا أساس من الصحة لإنهاء التدريب مبكرا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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