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شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين أحداد وأسامة نبيه.. والمدرب: نرفزة ملعب وهناك من يحاول إفساد فرحتنا (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدثت مشادة بين المغربى حميد أحداد، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وأسامة نبيه مدرب الفريق خلال المران الجماعى الذى أقيم منذ قليل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى غدًا الجمعة.
تحديث:
وعلق أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نشوب مشاجرة بينه وبين المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق خلال تدريب اليوم ، وقال المدرب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي :" الأمر لا يعدو كونه نرفزة ملعب، وهناك من يحاول إفساد فرحة الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز".
وشدد نبيه على أن الموقف لم يستغرق أكثر من عدة ثواني وتم احتواء الأمر، والفريق أنهى تدريبه في موعده ولا أساس من الصحة لإنهاء التدريب مبكرا.