شكرا لقرائتكم خبر عن صورة بيرسي تاو "تحرق" مفاجأة كبرى للأهلى فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت صورة توقيع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي للنادي الأهلي تساؤلات جماهير قلعة الحمراء في الشارع الكروي منذ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لأن النادي الاهلي لم يعلن حتى الأن عن الصفقة بشكل رسمي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للجنوب أفريقي بيرسي تاو مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي خلال توقيع اللاعب للقلعة الحمراء.

وحرقت الصورة مفاجأة الأهلي بشأن الإعلان عن الصفقة التي أراد من خلالها مسئولو القلعة الحمراء "تشويق" الجماهير بإعتبارها أحد أهم صفقات النادي خلال السنوات الماضية حيث أن اللاعب قادم من الدوري الإنجليزي للنادي الأهلي.

الأهلي أعلن اليوم ، الخميس، عن ضم كريم فؤاد لمدة خمسة مواسم قادماً من النجوم كما ضم الموزمبيقي لويس ميكيسوني نن سيمبا لالتنزاني لمدة 4 مواسم وبصدد الإعلان عن بيرسي تاو قبل تسريب الصورة التي حرقت مفاجأة كبرى للأهلي.