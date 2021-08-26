الامارات | تعرف إلى قرعة أبطال اوروبا لموسم 2021/ 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى قرعة أبطال اوروبا لموسم 2021/ 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -



أسفرت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021 / 2022 ، والتي أجريت اليوم (الخميس) في مدينة اسطنبول التركية عن المجموعات التالية :

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي الإنجليزي- باريس سان جيرمان الفرنسي- لايبزج الألماني- كلوب بروج البلجيكي.

المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد الإسباني- ليفربول الإنجليزي- بورتو البرتغالي- ميلان الإيطالي.

المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة البرتغالي- بوروسيا دورتموند الألماني- أياكس الهولندي- بشكتاش التركي.

المجموعة الرابعة: انتر ميلان الإيطالي- ريال مدريد الإسباني- شاختار دونيتسك الأوكراني- شيريف تيراسبول بطل مولدوفا.

المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ الألماني- برشلونة الإسباني- بنفيكا البرتغالي- دينامو كييف الأوكراني.

المجموعة السادسة: فياريال الإسباني- مانشستر يونايتد الإنجليزي- أتالانتا الإيطالي- يانج بويز السويسري.

المجموعة السابعة: ليل الفرنسي- أشبيلية الإسباني- ريد بول سالزبورج النمساوي- فولفسبورج الألماني.

المجموعة الثامنة: تشيلسي الإنجليزي- يوفنتوس الإيطالي- زينيت سان بطرسبرج الروسي- مالمو السويدي.

وجنبت القرعة الفرق التي تنتمي إلى اتحاد أهلي واحد من الوقوع سويا في نفس المجموعة.

وتقام فعاليات دور المجموعات على ست جولات حيث يلتقي كل فريق في المجموعة مع الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة بنظام الذهاب والإياب ليتأهل في النهاية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة فيما تنتقل الفرق صاحبة المركز الثالث في هذه المجموعات إلى اللعب في مسابقة الدوري الأوروبي.

وتقام جولات دور المجموعات لدوري الأبطال هذا الموسم في الفترة من منتصف سبتمبر المقبل وحتى الثامن من ديسمبر المقبل طبقا للجدول المعلن من اليويفا وهو :

الجولة الأولى: 14 و15 سبتمبر.

الجولة الثانية: 28 و29 سبتمبر.

الجولة الثالثة: 19 و20 أكتوبر.

الجولة الرابعة: الثاني والثالث من نوفمبر.

الجولة الخامسة: 23 و24 نوفمبر.

الجولة السادسة: السابع والثامن من ديسمبر.

ومن المقرر أن يستضيف استاد سان بطرسبرج في روسيا المباراة النهائية للبطولة في 28 أمايو 2021 .

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