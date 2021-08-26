الامارات | المنتخب الإسباني ممنوع على لاعبي ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الإسباني ممنوع على لاعبي ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على غرار كأس أوروبا 2020، لم يستدع لويس إنريكي أي لاعب من ريال مدريد لقائمة المنتخب الإسباني للمشاركة في نافذة سبتمبر من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

غاب الفريق الملكي عن التمثيل خلال مشاركة منتخب "لا روخا" في كأس أوروبا الاخيرة هذا الصيف وذلك للمرة الاولى على الإطلاق في تاريخ أي مسابقة دولية كبرى، حيث يستعد المنتخب الإسباني لمواجهة السويد، جورجيا وكوسوفو في النافذة المقبلة.

وقرّر إنريكي منح الراحة لبعض لاعبيه الذين برزوا خلال مشوار المنتخب الذي انتهى في الدور نصف النهائي أمام إيطاليا "حاملة اللقب" والتي فازت 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، ومن بين اللاعبين الذين فضّل مدرب المنتخب إراحتهم هم بيدري، داني أولمو وميكيل أويارسابال الذين شاركوا في أولمبياد طوكيو قبل أن يلتحقوا بأنديتهم لبداية الموسم.

لكن من ناحية أخرى، استدعى إنريكي الوجوه الاعتيادية كجوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس وألفارو موراتا. ويعود اللاعب المخضرم راوول ألبيول الى التشكيلة، وهو اللاعب الذي تُوج بلقب كأس العالم 2010.

ويستمر مدرب برشلونة السابق بسياسته القائمة على ضخ الوجوه الشابة في المنتخب، ومن بين هذه الاسماء المستدعاة، يبرز إريك غارسيا (20 عامًا) الذي شارك في يورو 2020، فيما استُدعي للمرة الاولى لاعب وسط سلتا فيغو برايش مينديس (24 عاماً)، ومهاجم وست هام يونايتد الإنكليزي بابلو فورنالس (25 عاماً) ومهاجم براغا البرتغالي أبيل رويس (21 عاماً).

يلعب المنتخب الإسباني ضمن المجموعة الثانية لتصفيات أوروبا المؤهلة الى كأس العالم، وقد حقق الى الآن انتصارَين مقابل ثلاثة تعادلات، وسيواجه كل من السويد في 2 سبتمبر المقبل في سولنا، قبل ان يلعب مع جورجيا في باداخوس في الخامس منه وختاماً مع كوسوفو في بريستينا بعد ثلاثة أيام.

وتعتبر المباراة أمام السويد مهمة على الصعد كافة بالنسبة لإسبانيا إذ قد تكون حاسمة من أجل التأهل المباشر الى النهائيات.

تشكيلة المنتخب الإسباني

لحراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الانجليزي)، أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، روبرت سانشيس (برايتون الانجليزي).

للدفاع: جوردي ألبا (برشلونة)، خوسيه غايا (فالنسيا)، سيسار أسبيليكويتا (تشلسي الانجليزي)، ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، إريك غارسيا (برشلونة)، أيميريك لابورت (مانشستر سيتي الانجليزي)، إينييغو مارتينيس (اتلتيك بلباو)، راؤول ألبيول (فياريال).

للوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي الانجليزي)، كوكي (أتلتيكو مدريد)، ميكيل ميرينو (ريال سوسييداد)، كارلوس سولر (فالنسيا)، برايش مينديس (سيلتا فيغو).

للهجوم: بابلو فورنالس (وست هام يونايتد الانجليزي)، بابلو سارابيا (باريس سان جرمان الفرنسي)، فيران توريس (مانشستر سيتي الانجليزي)، أداما تراوري (ولفرهامبتون الانجليزي)، ألفارو موراتا (يوفنتوس الإيطالي)، جيرارد مورينو (فياريال)، أبيل رويس (براغا البرتغالي).



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