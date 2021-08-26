الإيطالي جورجينيو يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2020-2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

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فاز الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2020-2021.



استطاع الإيطالي جورجينيو نجم تشيلسي الإنجليزي انتزاع جائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2020-2021، متفوقا على كافة منافسيه.

وحصد اللاعب الدولي الإيطالي الجائزة خلال حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الخميس، بمدينة إسطنبول التركية، على هامش مراسم قرعة دوري الأبطال.

وتفوق جورجينيو على زميله الفرنسي نجولو كانتي، والبلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذين دخلا معه القائمة النهائية للمرشحين على الجائزة.

وجاء تتويج اللاعب الإيطالي بالجائزة بعدما نال رفقة كانتي لقب دوري أبطال أوروبا على حساب المان سيتي، لكنه نجح بعدها في التتويج مع منتخب بلاده بلقب يورو 2020.