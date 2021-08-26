شوبير يعلن تفاصيل انتقال صانع ألعاب النادى الأهلى إلى بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامى أحمد شوبير، تفاصيل انتقال ناصر ماهر صانع ألعاب النادى الأهلى إلى فريق بيراميدز خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارى، وكتب شوبير عبر صفحته على فيس بوك "ناصر ماهر إلى بيراميدز".

وكشفت مصادر لموقع "اليوم السابع" أن إدارة الأهلى تشترط الحصول على 15 مليون جنيه لبيع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية، فى الوقت الذى ترغب إدارة الأخير فى ضم اللاعب مقابل 7 ملايين جنيه فقط، الأمر الذى تسبب فى تجميد المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.

ويعد ناصر ماهر على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم بيراميدز فى الموسم الجديد، فى الوقت الذى خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لعدم وجود حاجة لخدماته الفنية.

واكتفى ناصر ماهر، صاحب الـ24 عاما، بالمشاركة مع الأهلى فى 6 مباريات بعدد دقائق 258 دقيقة بالدورى والكأس، ولم يترك أى بصمة خلالها سواء بالتسجيل أو الصناعة، فى الوقت الذى يعتمد موسيمانى على محمد مجدى أفشة فى مركز صانع الألعاب.

وقضى ناصر ماهر الموسم الماضى معُارا لسموحة وسجل 7 وصنع 11 هدفا لزملائه فى 26 مباراة بالدوري، كما شارك كبديل فى 3 مباريات مع المنتخب الأوليمبى ضد الأرجنتين وأستراليا والبرازيل فى أولمبياد طوكيو 2020 بعدد دقائق 18 دقيقة.