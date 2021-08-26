تصفيات مونديال 2022: عودة ماريو بطل أوروبا 2016 الى تشكيلة البرتغال

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لشبونة : عاد لاعب الوسط جواو ماريو المتوج بكأس أوروبا 2016 مع البرتغال الى تشكيلة بلاده المستدعاة للمشاركة في النافذة الدولية الشهر المقبل، والتي تتضمن مباراتين في التصفيات القارية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

خاض لاعب بنفكيا البالغ 28 عاماً آخر مبارياته الدولية (45) في تشرين الأول/أكتوبر 2019 إلى جانب ظهير ليستر سيتي الإنكليزي ريكاردو بيريرا الذي لعب مباراته الدولية الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر من السنة ذاتها، والذي استدعاه أيضًا المدرب فرناندو سانتوس.

ويغيب مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني جواو فيليكس ولاعب وسط ليل الفرنسي ريناتو سانشيس بسبب الاصابة.

ويقود النجم كريستيانو رونالدو الساعي لتحطيم الرقم القياسي للأهداف الدولية الذي يتشاركه راهناً مع الإيراني علي دائي (109) خط الهجوم الى جانب نجوم بارزين.

وتلتقي البرتغال التي خرجت من الدور الـ16 في كأس أوروبا الاخيرة في التصفيات مع إيرلندا في الاول من الشهر المقبل وضد أذربجيان في السابع منه، تفصلهما مباراة ودية مع قطر في الرابع منه.

تتصدر البرتغال مجموعتها الاولى بفوزين وتعادل من ثلاث مباريات، أسوة بصربيا.

في ما يلي التشكيلة:

حراسة المرمى: روي باتريسيو (روما الإيطالي)، أنتوني لوبيش (ليون الفرنسي)، ديوغو كوستا (بورتو).

الدفاع: جواو كانسيلو وروبن دياش (مانشستر سيتي الانكليزي)، ريكاردو بيريرا (ليستر سيتي الإنكليزي)، غونسالو إيغناسيو (سبورتينغ)، بيبي (بورتو)، نونو منديش (سبورتينغ)، رافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الالماني)، دومينغوس دوراتي (غرناطة الإسباني).

الوسط: دانيلو بيريرا (باريس سان جرمان الفرنسي)، جواو باليينيا (سبورتينغ)، روبن نيفيش وجواو موتينيو (ولفرهامبتون الانكليزي)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الانكليزي)، أوتافيو (بورتو)، جواو ماريو (بنفيكا).