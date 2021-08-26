بطولة إيطاليا: إنتر يوقّع مع الأرجنتيني كوريا من لاتسيو

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ميلانو : وقّع الأرجنتيني خواكين كوريا نجم لاتسيو على عقد انضمامه إلى صفوف إنتر ميلان حيث يواصل بطل إيطاليا سعيا لتدعيم صفوفه بعد خسارة إثنين من أكبر نجومه هذا الصيف.

وسيعود المهاجم الدولي الفائز بكوبا اميركا مع الارجنتين خلال الصيف الحالي، ليلعب تحت قيادة مدربه السابق في لاتسيو سيموني إنزاغي، وذلك بموجب عقد إعارة لموسم واحد مقابل خمسة ملايين يورو (5.9 مليون دولار) وفق التقارير، سيتحول بشكل أوتوماتيكي في نهاية الموسم الحالي الى عقد دائم مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى مليون يورو كمكافآت.

سعى إنتر الى تعزيز صفوفه بعد رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الى تشلسي الإنكليزي والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي الى باريس سان جرمان الفرنسي.

أدّى رحيل اللاعبَين البارزين عن حامل لقب "الكالتشيو" إلى سلسلة اعتراضات من مشجعي النادي، في حين يحاول النيراتسوري تمكين نفسه في ظل الازمة المالية التي تواجه مالكه الصيني سانينغ.

لعب إبن الـ 27 عاماً تحت إشراف إنزاعي لمدة ثلاثة مواسم في لاتسيو، مسجلا ثلاثين هدفاً في جميع المسابقات. كما فاز بمسابقتي كأس إيطاليا والكأس السوبر الإيطالية عام 2019.

وكان إنتر افتتح مشواره في الدوري الإيطالي لهذا الموسم بفوز ساحق على جنوى 4 صفر وبمشاركة لاعبَيه الجديدين البوسني إدين دجيكو والتركي هاكان تشالهانوغلو السبت في سان سيرو.