شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيسونى بعد انتقاله رسميا للأهلى: يشرفنى الانضمام إلى أفضل نادٍ فى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الموزمبيقى لويس ميكيسونى، مهاجم النادى الأهلى الجديد القادم من نادى سيمبا التنزانى، فى صفقة انتقال لمدة أربع مواسم قادمة، عن سعادته بالانضمام لصفوف الفريق، مؤكدا أنه شرف له الانضمام إلى أفضل نادى فى إفريقيا.

ونشر ميكيسونى، صورة له بقميص القلعة الحمراء من داخل ملعب مختار التتش، صحبها بتعليق: "يشرفنى حقًا الانضمام إلى أفضل ناد فى إفريقيا، شكرًا جزيلاً على هذه الفرصة".





وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، أعلن اليوم الخميس، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقى ميكيسونى مهاجم نادى سيمبا التنزانى لمدة أربع سنوات قادمة.

وأكد توفيق أن النادى الأهلى، أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك فى التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن أمير توفيق، عن تعاقد الأهلى مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات، وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه، وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلى خلال الأيام القليلة المقبلة.