شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُسند مباريات الجولة 34 بالدورى لحكام بدون رخصة الـ VAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، إسناد مباريات الجولة الـ34 والأخيرة بالدورى لحكام لا يملكون رخصة الـvar ، بعد قرار اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، بإقامة مباريات الجولة الأخيرة بدون تقنية الفيديو، ما عدا مباراتىّ الأهلى مع أسوان، والزمالك مع البنك الأهلى.

وأخطرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، مسئولى لجنة الحكام بعدم تعيين حكام لتقنية الفيديو فى مباريات الأسبوع الأخير بالدورى باستثناء مباراتىّ الأهلى والزمالك، بداعى ترشيد النفقات.

وأعلنت لجنة الحكام عن طاقم الحكام الذى يدير مباراة طلائع الجيش والمصرى اليوم فى الأسبوع الـ34، ويتكون من هشام الفلال (حكم ساحة) عمرو سعد ومحمد عاطف الزنارى (مساعدين) وتامر خميس (حكم رابع).

ورغم أن لجنة الحكام أعلنت مساء أمس تعيين الحكم نادر قمر حكم فيديو، ومصطفى الشهدى حكم فيديو مساعد فى مباراة الطلائع والمصرى، إلا أنه تم حذف اسم الحكمين قبل ساعات من المباراة، حيث ستقام المباراة بدون تقنية الفيديو.

ويحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 41 نقطة.