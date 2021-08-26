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شكرا لقرائتكم خبر عن انظروا لدينا ساحر جديد.. جلسة تصوير لميكسيونى فى الأهلى بعد اتمام الصفقة "صور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى، صوراً للموزمبيقى لويس ميكسيونى، والذى انضم مؤخراً إلى الفريق الأحمر لمدة 4 مواسم، قادماً من فريق سيمبا التنزانى لتدعيم الهجوم، وعلق حساب الأهلى على الصور : انظروا لدينا ساحر جديد.
ميكسيونى (1)
ميكسيونى (2)
ميكسيونى (3)
ميكسيونى (4)
ميكسيونى (5)
ميكسيونى (6)
ميكسيونى (7)
ميكسيونى (8)
ميكسيونى (9)
وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات، وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه، وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولعب كريم فؤاد مُعاراً من النجوم لنادى إنبى لمدة موسمين وتنتهى فترة الإعارة بنهاية الموسم الجارى وحصل الأهلى على توقيع اللاعب كما أنهى جميع إجراءات الصفقة مع نادى النجوم.
ووقع كريم فؤاد على عقد مع الأهلي ممتد لمدة 5 مواسم، في الوقت الذي ينضم كريم فؤاد لتدريبات الأهلي بعد انتهاء مباريات انبي في بطولة الدوري العام، في ظل انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري.
وكان مصدر كشف عن وصول الثنائى الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح برايتون الإنجليزى والموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح سيمبا التنزانى إلى القاهرة، لإتمام إجراءات انتقالهما للأهلى، بعد نجاح الإدارة الحمراء فى حسم التعاقد معهما وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع أنديتهما.