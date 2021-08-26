شكرا لقرائتكم خبر عن انظروا لدينا ساحر جديد.. جلسة تصوير لميكسيونى فى الأهلى بعد اتمام الصفقة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى، صوراً للموزمبيقى لويس ميكسيونى، والذى انضم مؤخراً إلى الفريق الأحمر لمدة 4 مواسم، قادماً من فريق سيمبا التنزانى لتدعيم الهجوم، وعلق حساب الأهلى على الصور : انظروا لدينا ساحر جديد.



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وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات، وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه، وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.