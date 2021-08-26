شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: عرضنا 7 ملايين جنيه لضم ناصر ماهر والأهلى طلب 15.. والصفقة لم تحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادي بيراميدز حقيقة حسم صفقة ناصر ماهر صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا إن الصفقة لم تحسم حتى الوقت الحالي.

أضاف المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" إن بيراميدز تقدم بعرض رسمي لضم ناصر ماهر من الأهلي مقابل 7 ملايين جنيه، إلا إن مسئولي القلعة الحمراء اشترطوا الحصول علي 15 مليون مما أدي لتوقف المفاوضات.

تابع المصدر حديثه، إن ناصر ماهر أبدى رغبته في الانتقال لصفوف بيراميدز وتعد هي رغبته الأولي، وفي حالة عدم الموافقة علي رحيله طلب اللاعب أن يستمر في الأهلي.