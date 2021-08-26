شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة الطلائع والمصرى بدون تقنية الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، إقامة مباراة طلائع الجيش والمصرى فى الأسبوع الـ34 بالدورى اليوم، بدون تقنية الفيديو.

وأعلنت لجنة الحكام عن طاقم الحكام الذى يدير المباراة ، ويتكون من هشام الفلال ( حكم ساحة ) عمرو سعد ومحمد عاطف الزناري ( مساعدين) وتامر خميس ( حكم رابع ).

ورغم أن لجنة الحكام أعلنت مساء أمس تعيين الحكم نادر قمر الدولة حكم فيديو، ومصطفى الشهدى حكم فيديو مساعد فى مباراة الطلائع والمصرى، إلا انه تم حذف إسم الحكمين قبل ساعات من المباراة حيث ستقام المباراة بدون تقنية الفيديو.