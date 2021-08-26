شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الجولة الأخيرة بالدورى بدون VAR ما عدا مباراتى الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، إقامة مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من الدورى الممتاز بدون تقنية الفيديو، ما عدا مباراتىّ الأهلى مع أسوان، والزمالك مع البنك الأهلى.

وأخطرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، مسئولى لجنة الحكام بعدم تعيين حكام لتقنية الفيديو فى مباريات الأسبوع الأخير بالدورى باستثناء مباراتىّ الأهلى والزمالك، بداعى ترشيد النفقات.

وأعلنت لجنة الحكام عن طاقم الحكام الذى يدير مباراة طلائع الجيش والمصرى اليوم فى الأسبوع الـ34، ويتكون من هشام الفلال (حكم ساحة) عمرو سعد ومحمد عاطف الزنارى (مساعدين) وتامر خميس (حكم رابع).

ورغم أن لجنة الحكام أعلنت مساء أمس تعيين الحكم نادر قمر حكم فيديو، ومصطفى الشهدى حكم فيديو مساعد فى مباراة الطلائع والمصرى، إلا أنه تم حذف اسم الحكمين قبل ساعات من المباراة، حيث ستقام المباراة بدون تقنية الفيديو.

ويحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 41 نقطة.