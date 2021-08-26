بيراميدز عن انتقال إبراهيم عادل للأهلى: "والله ما هنبيعه"

القاهرة - سامية سيد -

علق مصدر مسئول بنادي بيراميدز علي أنباء دخول مسئولي النادي الأهلي في مفاوضات حول ضم إبراهيم عادل صانع ألعاب الفريق السماوى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما قدم اللاعب مستوى مميز مع فريقه فى الموسم الحالي.

قال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" لم تحدث مفاوضات جديدة من الأهلي حول ضم إبراهيم عادل، ولم نتحدث عن سعر الصفقة من الأساس، قائلا: "والله ما هنبيع اللاعب، لأنه مستقبل الفريق ولن نفرط فيه".

يعلن النادي الاهلي فى وقت لاحق من اليوم، التعاقد الرسمي مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الأنجليزي لمدة 4 مواسم بعدما أنهي الاهلي جميع إجراءات التعاقد مع اللاعب خلال اليومين الماضيين مع اللاعب والنادي الإنجليزي، وتم إلتقاط صور التوقيع وتجهيزها للإعلان.

وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، في وقت سابق من اليوم عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق، أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.