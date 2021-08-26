شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين المرتبط بمفاوضات مع الأهلى فى رسالة غامضة: لا تحزن إن الله لديه خطة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر شادى حسين مهاجم سيراميكا رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام معلقا عليها:" لا تحزن إن الله لديه خطة أفضل..ثق به دائما"، قد تكون لها علاقة بمفاوضاته مع النادى الأهلى.

رفض مسؤلو النادى الأهلى، فكرة التعاقد مع شادي حسين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ورغم ارتباط اللاعب خلال الأيام الماضية بالأحمر إلا أن المعلومات الواردة من الأهلي تؤكد أن اللاعب خارج حسابات القلعة الحمراء الصيف الجاري.

وقال مصدر فى الأهلي لـ"الخليج 365"، إن إدارة القلعة الحمراء بالتنسيق مع بيتسو موسيماني قررت عدم ضم مهاجمين للفريق الصيف الجارى، مؤكدا أن موسيماني يكتفي بالثنائي محمد شريف وصلاح محسن حتى لو رحل الثنائى بواليا ومروان محسن.

ويرى موسيماني أن الأهلي لديه أكثر من لاعب قادر على التسجيل، فى مقدمتهم أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وكهربا، فضلا عن الثنائى الأفريقي الجديد.

ويؤكد المدير الفني للأهلي ثقته فى الصفقات الجديدة التى تم إبرامها مؤخراً وسيكون لها دور فى زيادة قوة الفريق هجومياً وهم ميكيسوني لاعب سيمبا وبيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي.