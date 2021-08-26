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يد الأهلي تكتسح ريد ستار الإيفواري في كأس أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق فريق اليد بالنادي الأهلي، الفوز على حساب ريد ستار الايفواري بنتيجة 45-26، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية للأندية بمدينة مكناس المغربية.

وكان الأهلي حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب سوكوتو ريما النيجيري بنتيجة 46 - 26.

ويلتقي الأهلي في الجولة المقبلة والأخيرة أمام فاب الكاميروني.

ويسعى الأهلي لاحتلال صدارة مجموعته لمواجهة رابع المجموعة الثانية في دور الثمانية.

وتوج الأهلي طوال تاريخه بـ 3 ألقاب لبطولة كأس الكؤوس.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل كأس مصر.

ويلتقي الأهلي في الجولة المقبلة أمام فاب الكاميروني يوم السبت المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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