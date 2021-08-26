يد الأهلي تكتسح ريد ستار الإيفواري في كأس أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
حقق فريق اليد بالنادي الأهلي، الفوز على حساب ريد ستار الايفواري بنتيجة 45-26، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية للأندية بمدينة مكناس المغربية.
وكان الأهلي حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب سوكوتو ريما النيجيري بنتيجة 46 - 26.
ويلتقي الأهلي في الجولة المقبلة والأخيرة أمام فاب الكاميروني.
ويسعى الأهلي لاحتلال صدارة مجموعته لمواجهة رابع المجموعة الثانية في دور الثمانية.
وتوج الأهلي طوال تاريخه بـ 3 ألقاب لبطولة كأس الكؤوس.
ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل كأس مصر.
ويلتقي الأهلي في الجولة المقبلة أمام فاب الكاميروني يوم السبت المقبل.