يد الأهلي تكتسح ريد ستار الإيفواري في كأس أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق فريق اليد بالنادي الأهلي، الفوز على حساب ريد ستار الايفواري بنتيجة 45-26، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية للأندية بمدينة مكناس المغربية.

وكان الأهلي حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب سوكوتو ريما النيجيري بنتيجة 46 - 26.

ويلتقي الأهلي في الجولة المقبلة والأخيرة أمام فاب الكاميروني.

ويسعى الأهلي لاحتلال صدارة مجموعته لمواجهة رابع المجموعة الثانية في دور الثمانية.

وتوج الأهلي طوال تاريخه بـ 3 ألقاب لبطولة كأس الكؤوس.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل كأس مصر.

ويلتقي الأهلي في الجولة المقبلة أمام فاب الكاميروني يوم السبت المقبل.