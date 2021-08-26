أسامة نبيه يوضح حقيقة مشاجرته مع أحداد خلال مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

كشف المدرب العام لفريق الزمالك، أسامة نبيه، حقيقة ما تردد عن نشوب مشاجرة بينه وبين المحترف المغربي في صفوف فريقه، حميد أحداد خلال تدريبات فريقه.

وقال نبيه، خلال تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه، إن ماحدث لا يزيد عن كونه "نرفزة ملعب" ـ بحسب وصفه ـ ، مشيرًا إلى أن هناك من يريد إفساد فرحة الزمالك بالتتويج بلقب الدوري.

وأوضح المدرب العام لفريق الزمالك، أن ماحدث بينه وبين أحداد لم يستغرف ثوانِ وتم احتواء الأمر ولم يتم إنهاء التدريب مبكرًا كما أُشيع.

وينتظم فريق الزمالك، مساء اليوم الخميس في معسكر مغلق عقب التدريب الرئيسي لمباراته أمام البنك الأهلي.

وتوّج الزمالك بلقب الدوري بصورة رسمية بعد فوزه في الجولة الماضية أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدفين دون رد؛ ليرفع رصيده إلى 79 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي أقرب منافسيه.