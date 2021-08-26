جورجينيو أفضل لاعب في أوروبا.. وسيطرة تشيلسي على الجوائز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

فاز الإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم 2020 - 2021، وذلك في الحفل الذي نظمه الاتحاد الأوروبي على هامش إجراء مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، وذلك في مدينة إسطنبول.

وساهم جورجينيو في تتويج منتخب إيطاليا ببطولة اليورو، وقيادة تشيلسي في الفوز بدوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي.

كما شهد الحفل تكريم الفريق الطبي للمنتخب الدنماركي وحصولهم على جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي، بعد مساهمتهم في الحفاظ على حياة كريستيان إريسكن بعد سقوطه خلال مواجهة الدنمارك الافتتاحية ببطولة اليورو أمام فنلندا.

كما أعلن يويفا عن بقية الجوائز التي شهدت سيطرة نجوم تشيلسي خاصة بعد التتويج ببطولتي دوري الأبطال والسوبر الموسم الماضي.

وجاءت الجوائز كالتالي:

فاز إدواردو ميندي حارس مرمى تشيلسي بجائزة أفضل حارس في أوروبا، وروبن دياش لاعب مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدافع في أوروبا، بعد قيادته فريقه للتتويج بالدوري الإنجليزي، والوصول لنهائي دوري الأبطال.

وفاز نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي بجائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا، وإرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، نال جائزة أفضل مهاجم في أوروبا.

وشهد الحفل الإعلان عن فوز الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب في الموسم، بعد قيادته البلوز للتتويج ببطولتي دوري أبطال أوروبا، والسوبر.