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الزمالك يُعلن تسلّمه درع الدوري بعد لقاء البنك الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،منتصر الرملاوي، إن ناديه قد تلقى إخطارًا رسميًا من قِبل اتحاد الكرة يفيد بتسلمه درع الدوري بعد لقاء البنك الأهلي المقبل في ملعب بتروسبورت.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلي، مساء يوم غد الجمعة على استاد بترسبورت، ضمن منافسات الجولة 34 ـ الأخيرة ـ من عمر النسخة الجارية من بطولة دوري WE.

ومن المقرر أن ينتظم فريق في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم الخميس؛ استعدادًا للمباراة الختامية لموسم 2020/2021.

وكان الزمالك قد توّج بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة الماضية بهدفين دون رد؛ حيث رفع رصيده إلى 79 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي أقرب منافسيه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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