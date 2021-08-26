مصدر لـ"الخليج 365": حسام حسن يقترب من التوقيع 4 سنوات للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

بات انتقال حسام حسن، مهاجم فريق سموحة إلى النادي الأهلي قريبًا بعد أن توصل الأطراف المتفاوضون إلى تفاصيل الصفقة.

وكان مصدر قد قال لـ"الخليج 365" في وقتٍ سابق اليوم، إن الطرفين توصلا لاتفاق بشأن انتقال اللاعب دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وأكد مصدر آخر مقرب من الصفقة أن انتقال حسام حسن إلى الأهلي سيكلف خزينة النادي الأهلي 20 مليون جنيه.

وأكمل المصدر أن حسام حسن سيوقع على عقد يربطه بالنادي الأهلي لمدة 4 سنوات مقبلة.

وشدد المصدر على أن الصفقة ستشمل انتقال عناصر من الأهلي إلى الفريق السكندري ضمن الصفقة، حيث توصلت الأطراف المتفاوضون إلى انتقال أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة إتمام الصفقة بشكل رسمي.