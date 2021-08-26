مصدر لمصراوي: الأهلي وافق على رحيل ناصر ماهر لبيراميدز.. وشرطه يُؤخر إتمام الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مُطلع إن نادي بيراميدز قد تقدّم بعرض رسمي لنظيره الأهلي لضم لاعبه ناصر ماهر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر المُطلع على سير الصفقة، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن النادي الأهلي أبدى عدم ممانعته انتقال لاعبه ناصر ماهر لصفوف بيراميدز.

وأوضح المصدر ذاته أن النادي الأهلي اشترط الحصول على أحد لاعبين ضمن صفقة انتقال لاعبه ناصر ماهر لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وهما المهدي سليمان أو إبراهيم عادل.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن نادي بيراميدز لم يرد حتى الآن على الطلب الذي تقدم به النادي الأهلي للموافقة على رحيل ناصر ماهر لصفوفهم.