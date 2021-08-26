قرعة الأبطال.. صلاح أمام أتليتكو.. ومجموعة متوسطة لمرموش.. وصدام باريس وسيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

أقيمت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022، بمدينة إسطنبول التركية.

وأوقعت القرعة ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه محمد صلاح في المجموعة الثانية بجانب: "أتليتكو مدريد، وبورتو، وميلان"، فيما حل فولفسبورج الذي يضم بين صفوفه عمر مرموش في المجموعة السابعة بجانب: "ليل وإشبيلية وسالزبورج".

كما شهدت المجموعات صدامات نارية، بمواجهة مان سيتي لسان جيرمان في المجموعة الأولى، وبرشلونة وبايرن ميونيخ في المجموعة الخامسة،.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، لايبزج، كلوب بروج.

المجموعة الثانية: أتليتكو مدريد، ليفربول، بورتو، ميلان

المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة، بروسيا دورتموند، أياكس، بشكتاش.

المجموعة الرابعة: إنتر ميلان، ريال مدريد، شاختار دونيتسك، شيريف تيراسبول

المجموعة الخامسة: بايرن ميونيخ، برشلونة، بنفيكا،دينامو كييف

المجموعة السادسة: فياريال، مانشستر يونايتد، أتالانتا، يانج بويز.

المجموعة السابعة: ليل، إشبيلية، ريد بول سالزبورج، فولفسبورج

المجموعة الثامنة: تشيلسي، يوفنتوس، زينيت سان بطرسبرج، مالمو.

ووزعت الفرق على ثماني مجموعات بحيث تضم كل مجموعة فريقًا واحدًا فقط من كل من المستويات الأربعة للتصنيف.

وتجنب القرعة الفرق التي تنتمي إلى اتحاد أهلي واحد من الوقوع معًا في نفس المجموعة.

وتقام فعاليات دور المجموعات على 6 جولات، فيلتقي كل فريق في المجموعة مع الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة بنظام الذهاب والإياب.

يتأهل في النهاية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني (16) للبطولة.

وتنتقل الفرق صاحبة المركز الثالث في هذه المجموعات إلى اللعب في مسابقة الدوري الأوروبي.