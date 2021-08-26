رسميًا.. الأهلي يعلن ثاني صفقاته الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن النادي الأهلي إتمام تعاقده رسميًا مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة.

وأوضح أمير توفيق في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن النادي أنهى كافة الإجراءات المالية والإدارية، بعد وصول اللاعب للقاهرة قبل 24 سنوات.

وأشار توفيق إلى أن ميكيسوني وقع على عقود الانضمام للفريق، وكافة الأوراق اللازمة.

ويشارك ميكيسوني في التدريبات؛ وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتعد صفقة ميكيسوني هي ثاني صفقات الأهلي رسميًا في الصيف، بعد إعلان التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم.