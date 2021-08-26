عاجل | ليفربول يصطدم ببطل الدوري الاسباني أتلتيكو مدريد في مجموعات دوري أبطال أوروبا

اصطدم ليفربول ببطل الدوري الاسباني أتلتيكو مدريد في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022، حيث أوقعتهما القرعة التي سُحبت مساء اليوم الخميس معًا في المجموعة الثانية.

وودع ليفربول دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي عام 2020 أمام أتلتيكو مدريد بعد التعرض للخسارة في الذهاب 1/صفر والإياب 3/2، وتوقف بعدها الموسم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ولم يتعرض أتلتيكو مدريد سوى لخسارة وحيدة في جميع مواجهاته السابقة مع ليفربول منذ عام 2008 حتى الآن، كانت في بطولة الدوري الأوروبي 2010 بهدفين لهدف في إياب نصف نهائي البطولة على ملعب آنفيلد روود، لكن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأتلتي بهدف دون رد على ملعبه السابق فيثينتي كالديرون.