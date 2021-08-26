عاجل | نتيجة قرعة دوري ابطال اوروبا موسم 2021-2022..مانشستر سيتي يصطدم بباريس، وليفربول مع الاتلتي!

سُحبت مساء اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، قرعة دور مجموعات دوري ابطال اوروبا موسم 2021-2022، في حضور ثنائي تشيلسي السابق برانيسلاف إيفانوفيتش ومايكل إيسيان، وجميع مندوبي الأندية.

ووقع ريال مدريد في المجموعة الرابعة التي تضم انتر ميلان، في تكرار لسيناريو الموسم الماضي 2020-2021، والذي شهد توديع الانتر في ذيل جدول ترتيب المجموعة مع المدرب انطونيو كونتي الذي استقال في نهاية الموسم، بينما ترشح الريال كمتصدر مع مدربه السابق زيدان الذي استقال هو الآخر.

وكان من المثير تواجد فريق شاختار دونيتسك في نفس المجموعة للموسم الثاني على التوالي، مع الإشارة إلى أنه تمكن من هزيمة ريال مدريد ذهابًا وإيابًا في دور المجموعات الموسم الماضي بعد تقديم مستوى مميز في المباراتين.

واصطدم ليفربول ببطل الدوري الاسباني أتلتيكو مدريد، حيث أوقعتهما القرعة التي سُحبت مساء اليوم الخميس معًا في المجموعة الثانية.

وودع ليفربول دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي عام 2020 أمام أتلتيكو مدريد بعد التعرض للخسارة في الذهاب 1/صفر والإياب 3/2، وتوقف بعدها الموسم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ولم يتعرض أتلتيكو مدريد سوى لخسارة وحيدة في جميع مواجهاته السابقة مع ليفربول منذ عام 2008 حتى الآن، كانت في بطولة الدوري الأوروبي 2010 بهدفين لهدف في إياب نصف نهائي البطولة على ملعب آنفيلد روود، لكن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأتلتي بهدف دون رد على ملعبه السابق فيثينتي كالديرون

نتيجة قرعة دوري ابطال اوروبا

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي – باريس سان جيرمان – ريد بول لايبزيج – كلوب بروج

المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد – ليفربول – بورتو – ميلان

المجموعة الثالثة: سبورتينج لشبونة – بوروسيا دورتموند – أياكس أمستردام – بيشكتاش

المجموعة الرابعة: إنتر ميلان – ريال مدريد – شاختار دونيتسك – شيريف تيرسبول

المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ – برشلونة – بنفيكا – دينامو كييف

المجموعة السادسة: فياريال – مانشستر يونايتد – أتالانتا – يونج بويز

المجموعة السابعة: ليل – إشبيلية – ريد بول سالزبورج – فولفسبورج

المجموعة الثامنة: تشيلسي – يوفنتوس – زينيت سان بطرسبيرج – مالمو