صفقات الاهلي | موسيماني يعزز الهجوم بـ الموزمبيقي ميكيسوني

عزز المدير الفني للنادي الاهلي بيتسو موسيماني خط هجوم فريقه بالمهاجم الدولي الموزمبيقي «لويس ميكيسوني» ليصبح ثاني صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي 2021.

وكشف مدير تعاقدات الاهلي «أمير توفيق» عن نجاح صفقة انضمام ميكيسوني من سيمبا التنزاني، بعقد طويل الأمد، سيستمر حتى يونيو 2025.

وأكد أمير توفيق عبر موقع الاهلي الرسمي اتمامه لكافة الإجراءات سواء المالية أو الإدارية الخاصة بالتعاقد مع اللاعب الموزمبيقي الذي وصل القاهرة قبل 24 ساعة فقط لوضع القلم على الأوراق اللازمة بانضمامه لصفوف الاهلي لمدة 4 سنوات قادمة.

وتُعد صفقة لويس ميكيسوني هي الثانية للأهلي اليوم الخميس 26 أغسطس بعد تقديم المدافع المصري الشاب «كريم فؤاد» القادم من نادي النجوم بعد قضاء موسمين بين صفوف إنبي على سبيل الإعارة.

وخسر الأهلي لقب الدوري المصري أمام غريمه التقليدي «الزمالك» في نهاية موسم 2021/2020 بسبب سقوطه في فخ التعادل مع الإسماعيلي والجونة.

ويسعى النادي لإضافة المزيد من الصفقات للعودة إلى مضمار المنافسة على حصد بطولات جديدة خلال الموسم المقبل 2022/2021 الذي من المنتظر انطلاقه في منتصف شهر سبتمبر المقبل، مباشرة عقب انتهاء العطلة الدولية.

وترددت أنباء عن احتمالية انضمام المهاجم الدولي المصري حسام حسن من سموحة، بالاضافة إلى قلب دفاع جديد لن يكلف سوى راتبه السنوي فقط.

وكشف وكيل أعمال لويس ميكيسوني لوسائل إعلام محلية، عن استعداده لمساعدة الاهلي على إيجاد قلب دفاع جديد يستطيع تكوين شراكة قوية مع المغربي بدر بانون لسنوات قادمة، في ظل معاناة المارد الأحمر من ضعف تلك المنطقة منذ سنوات بسبب كثرة إصابات رامي ربيعة وسعد سمير وتذبذب مستوى ياسر إبراهيم.

ويقال أن قلب دفاع نادي بوردو الفرنسي ومنتخب موزمبيق «ميكسر» صاحب الـ 32 عامًا هو اللاعب المقترح على إدارة الأهلي، لا سيما وأن عقده انتهى مع الفريق الفرنسي في الميركاتو الصيفي 2021.