سيمون كايير والفريق الطبي للدنمارك يُتوجون بجائزة رئيس يويفا بعد إنقاذ حياة إريكسن

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تتويج قائد منتخب الدنمارك «سيمون كايير» وجميع أعضاء الفريق الطبي للمنتخب الدنماركي بجائزة رئيس اليويفا لعام 2021 بعد تدخلهم لإنقاذ حياة نجم خط الوسط «كريستيان إريكسن» بعد سقوطه بشكل مفاجيء مغشيًا عليه بسكة قلبية نهاية الشوط الأول من مباراة الدنمارك وفنلندا في افتتاح مجموعات كأس أمم أوروبا (يورو 2020) التي أقيمت بين شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وتم تقديم جائزة رئيس يويفا إلى جميع أعضاء الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك ومن بينهم مورتين سكيولجار ومورجنس كروتزفيلدت و6 أطباء آخرين، وذلك في بداية حفل سحب قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2021.

وصعد رئيس اليويفا «أليكسندر تشيفرين» إلى المسرح للتحدث عن موقف سيمون كايير وجميع أعضاء الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك تجاه كريستيان إريكسن، ودورهم في إنقاذ حياة نجم إنتر ميلان.

وقال تشيفرين «ليست النتيجة ما يتحكم في جائزة رئيس يويفا، هي جائزة خاصة جدًا لموقف مؤثر في اللعبة، سيمون كايير وجميع أعضاء فريق الدنمارك والجهاز الطبي للفريق أظهروا لنا أن حياة الإنسان أهم من أي شيء في كرة القدم، لديّ الكثير من الاحترام لأمثال سيمون كايير ولكل من ساعد على إنقاذ إريكسن».

ولم يتواجد سيمون كايير في هذا الحفل، بينما حضر جميع أعضاء الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك، وظل الحديث عن قضية إريكسن لأكثر من 15 دقيقة كاملة.