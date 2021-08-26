مشاهدة مباراة النصر والتعاون في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة لمباراة النصر والتعاون في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الخميس 26-8-2021.

يحتضن ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض قمة الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين بين النصر والتعاون، والتى تمثل أهمية كبيرة للفريقين بعد تعثرهما في الجولة الماضية.

ويدخل النصر اللقاء بعد ان تعرض للهزيمة في الجولة الماضية أمام الفيصلي بنتيجة 1-2، ويحتل العالمي المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط حصدهم من الفوز على ضمك بنتيجة 4-1 في الجولة الاولى.

على الجانب الآخر، خسر التعاون على ملعبه أمام الهلال 1-2 في الجولة الماضية، ويتواجد سكري القصيم في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة كان قد حصدها من تعادل مثير أمام الحزم 3-3 بالجولة الأولى.

جدير بالذكر ان المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز قد عاد لقيادة التعاون، بعد أن أقالت إدارة النادي المدرب الإنجليزي نيستور إل مايسترو بسبب سوء النتائج.

وكان جوزيه جوميز سبق له الإشراف على تدريب التعاون في الفترة من 2014 إلى 2016، لينتقل بعدها لتدريب أهلي جدة لمدة موسم واحد.

يذكر ان لقاء الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم المنصرم قد شهد فوز التعاون في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل، بينما حقق النصر فوزاً عريضاً في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة.

تنطلق صافرة بداية مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي، في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة النصر والتعاون على قناة Ssc1 HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي “مشاري القرني”.