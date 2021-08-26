مشاهدة مباراة السودان والنيجر الودية في بث مباشر رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة السودان والنيجر الودية علي رابط يلا شوت، في إحدي مباريات اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، ضمن تحضيرات تصفيات افريقيا المؤهلة إلى بطولة نهائيات كأس العالم 2022.

خاض منتخب السودان بقيادة الفرنسي “هوبير فيلود” المباراة الودية الأولي ضد النيجر منذ أربعة أيام على ستاد آل مكتوم بنادي النصر، وتعرض المنتخب السوداني للهزيمة بهدفين مقابل هدف، حيث سجل زاكاري لامبو وأمادو مونتاري هدفي منتخب النيجر بينما أحرز هدف السودان معاذ القوز .

تنطلق صافرة بداية مباراة السودان والنيجر الودية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الاماراتي “أحمد عيسى محمد درويش”، وتقام المباراة على ملعب ستاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

وتنقل مباراة السودان والنيجر الودية ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم 2022 على قناة أبو ظبي الرياضية، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

ومن المقرر أن يستهل منتخب صقور الجديان مشواره في الدور الثاني لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، ضمن المجموعة التاسعة، بمواجهة مضيفه المغرب يوم 2 سبتمبر المقبل، فيما ستكون مباراته الثانية أمام ضيفه غينيا بيساو في أم درمان يوم 7 سبتمبر.

جدير بالذكر ان قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 قد أسفرت عن وجود منتخب السودان ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات (نيجيريا، مصر، وغينيا بيساو).

في المقابل يستعد منتخب النيجر بدوره لانطلاقة مشواره في الدور الثاني لتصفيات مونديال 2022 بمواجهة بوركينا فاسو يوم 2 سبتمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية، وجيبوتي يوم 6 سبتمبر بالرباط، ضمن التصفيات ذاتها.