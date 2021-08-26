بث مباشر | مشاهدة نتائج قرعة دور مجموعات دوري ابطال اوروبا موسم 2022-2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة نتائج قرعة دور مجموعات دوري ابطال اوروبا موسم 2022-2021، المقرر لها مساء اليوم الخميس 26 اغسطس، في مدينة اسطنبول التركية.

وحدد الاتحاد الاوروبي لكرة القدم «يويفا» موعد نتائج قرعة مجموعات دوري ابطال اوروبا موسم 2022/2021، الذي لُعبت مبارياته التأهيلية على مدار شهري يوليو وأغسطس في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، من مدينة اسطنبول التركية.

وبعد 24 ساعة فقط، من سحب نتائج قرعة دور مجموعات دوري ابطال اوروبا، سيقوم يويفا بسحب قرعة مجموعات بطولة الدوري الاوروبي، يوم الجمعة 27 أغسطس 2021، بالاضافة إلى سحب قرعة البطولة الجديدة المسماه بـ «دوري المؤتمر الاوروبي» أو الكونفرانس ليج.

وتنقل مراسم سحب قرعة دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي والمؤتمر الاوروبي على نفس القناة «بي إن سبورتس الاخبارية القطرية» مصحوبة بستوديو تحليلي للتعليق على نتائج القرعة، وتفنيد سوق كل فريق من الفرق الكبرى المشاركة ومدى تأثيرها على مسيرتهم بالمنافسات القارية.

وسيشارك نادي فياريال الاسباني في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بصفته حامل للقب الدوري الاوروبي الموسم الماضي 2021/2020 حين هزم مانشستر يونايتد بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

تعديلات على نظام دوري ابطال اوروبا

خضع دوري ابطال اوروبا لتعديل غاية في الأهمية قبل بداية الموسم الجديد، بإلغاء يويفا لقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين للمساعدة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين المتنافسين.

وتنص القاعدة على أنه في حال خسر فريق ما خلال مباراة إقصائية خارج أرضه بنتيجة 1/2، واستطاع تحقيق الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 1/صفر، فوقتها ينتقل اللقاء إلى أشواط إضافية، وإذا استمر التعادل تنتقل المباراة إلى ركلات جزاء ترجيحية.

وستوضع الأندية صاحبة المركز الثالث في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا المتحولة إلى الدوري الأوروبي، في اختبار أكثر صعوبة من المواسم الماضية، حيث سيتأهلوا لمواجهة الأندية أصحاب المركز الثاني في دور مجموعات الدوري الأوروبي، من أجل قطع ورقة العبور إلى دور الـ 16 من البطولة.

وقرر يويفا تقليص عدد فرق دور مجموعات الدوري الأوروبي من 48 إلى 32، بالتالي تقليص عدد المجموعات لـ 8 بدلاً من 12.

وسيصعد أول كل مجموعة في الدوري الاوروبي إلى دور الـ 16 مباشرةً، على أن ينتظر أصحاب المركز الثاني لخوض دور ملحق مع أندية دوري أبطال أوروبا أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات، والفائز يتأهل إلى دور ال16.

جدير بالذكر انطلاق مرحلة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا يوم 14 سبتمبر، أي بعد انتهاء العطلة الدولية التي ستشهد جولتين من جولات تصفيات كأس العالم 2022.

أين يقام نهائي دوري أبطال أوروبا؟

أكد الاتحاد الاوروبي لكرة القدم «يويفا» نهاية عام 2020 إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2021 في مدينة سان بطرسبيرج الروسية الموافق 28 مايو 2022 بعد سلسلة من التأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا.

نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا

بداية الحفل بتكريم الفريق الطبي لمنتخب الدنمارك وقائد الفريق سيمون كايير بعد إنقاذ حياة إريكسن في يورو 2020 منتصف شهر يونيو 2021.

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي – باريس سان جيرمان – ريد بول لايبزيج – كلوب بروج

المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد – ليفربول – بورتو – ميلان

المجموعة الثالثة: سبورتينج لشبونة – بوروسيا دورتموند – أياكس أمستردام – بيشكتاش

المجموعة الرابعة: إنتر ميلان – ريال مدريد – شاختار دونيتسك – شيريف تيرسبول

المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ – برشلونة – بنفيكا – دينامو كييف

المجموعة السادسة: فياريال – مانشستر يونايتد – أتالانتا – يونج بويز

المجموعة السابعة: ليل – إشبيلية – ريد بول سالزبورج – فولفسبورج

المجموعة الثامنة: تشيلسي – يوفنتوس – زينيت سان بطرسبيرج – مالمو