مشاهدة مباراة الجزائر وسوريا الودية في بث مباشر رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الجزائر وسوريا الودية على رابط يلا شوت، في إحدى مباريات اليوم الخميس 26-8-2021.

يلتقي منتخب سوريا مع منتخب الجزائر في مباراة ودية بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن تحضيرات الأول لاستئناف التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، واستعدادات الثاني لبطولة كأس العرب 2021.

ودخل منتخب سوريا الأول معسكره التحضيري في قطر قبل أسبوعين، وكان من المقرر مواجهة منتخب أوغندا يوم 15 أغسطس ولكنها أُلغيت بسبب صعوبة سفر المنتخب الأفريقي المشهور بصقور الكاركي إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وتولى نزار محروس مهمة تدريب المنتخب السوري خلفًا للتونسي نبيل معلول، وسيسعى المدرب الوطني إلى تحقيق نتيجة ايجابية في المباراتين الهامتين في تصفيات كأس العالم 2022، ضد إيران ثم الإمارات مطلع شهر سبتمبر.

ويغيب نجم المنتخب السوري “عمر السومة” عن مباراة اليوم أمام الجزائر، ومباراتي تصفيات المونديال بسبب الإصابة التي تعرض لها مع أهلي جدة، وشهدت القائمة عودة عمر خريبين من جديد.

على الجهة المقابلة، يشارك المنتخب الجزائري في مباراة سوريا اليوم بالمحليين تحت قيادة المدرب الوطني مجيد بوقرة، وذلك من أجل الوقوف على العناصر الأساسية التي ستشارك في بطولة كأس العرب 2021.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت منتخب الجزائر بمنتخب سوريا كانت في عام 1988، ضمن بطولة كأس العرب الخامسة، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، وقبل ذلك التقى المنتخبان في مناسبتين، فاز نسور قاسيون بنتيجة (3-1)، في كأس فلسطين عام 1973، كما انتصر ثعالب الصحراء في مناسبة واحدة بنتيجة (3-0)، في أولمبياد موسكو 1980.

المباراة غير مذاعة تلفزيونيًا، بناءًا على رغبة مدرب منتخب سوريا نزار محروس الذي رفض ايضًا تصوير أي لقطات من داخل الملعب، لعدم كشف أي تكتيك فردي أو جماعي لنسور قاسيون، وسينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لنتيجة المباراة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الجزائر وسوريا الودية، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت الجزائر، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.