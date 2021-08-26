مشاهدة مباراة ابها والاتفاق في بث مباشر بـ الدوري السعودي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة ابها والاتفاق في الدوري السعودي على رابط يلا شوت، في اليوم الثاني من الجولة الثالثة، ضمن مباريات اليوم الخميس 26 أغسطس 2021.

يستضيف ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) مباراة قوية بين ابها وضيفه الاتفاق، والتي سيسعي خلالها الفريقين الى تحقيق الفوز لتعويض تعثرهم في الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.

تنطلق صافرة بداية مباراة ابها والاتفاق في تمام الساعة 18:05 بتوقيت مصر، 19:05 بتوقيت السعودية، 16:05 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة ابها والاتفاق في الدوري السعودي على قناة Ssc HD 5 المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي “عبدالله الغامدي”.

يدخل زعيم الجنوب لقاء اليوم مستغلا عاملي الارض والجمهور من أجل اقتناص الثلاث نقاط لمصالحة جماهيره بعد ان تعرض الفريق للهزيمة بالجولة الماضية أمام الباطن بنتيجة 1-2.

ويحتل أبها المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس الأمير محمد بن سلمن) برصيد 3 نقاط، حصدهم من الفوز في الجولة الافتتاحية على الشباب بنتيجة 2-1.

على الجانب الآخر يدخل فارس الدهناء مواجهة اليوم بمعنويات عالية بعد ان قدم أداءاً مقنعاً بالجولتين الماضيتين، حيث حقق الاتفاق الفوز في الجولة الأولي على الباطن بنتيجة 2-1، وفي الجولة الثانية تعادل خارج ملعبه أمام الشباب في مباراة مثيرة انتهت نتيجتها 3-3.

ويحتل فريق الاتفاق المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 نقاط، وسيسعي اليوم لتحقيق فوز ثمين من مضيفه أبها لأقتناص الصدارة مؤقتاً من الهلال المتصدر برصيد 6 نقاط قبل أن يختتم الأخير مباريات الجولة الثالثة يوم غد الجمعة عندما يستضيف الباطن.