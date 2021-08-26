فلورنتينو بيريز يُفسد خيانة موريبا لـ برشلونة مع ريال مدريد!

قرر رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعطيل انتقال لاعب الوسط الغيني الشاب وأحد أهم خريجي أكاديمية لاماسيا في برشلونة «إيايكس موريبا» إلى ملعب سانتياجو برنابيو قبل غلق الميركاتو الصيفي الحالي، مفضلاً إبقاء على علاقته متينة وقوية مع رئيس النادي الكتالوني «جوان لابورتا».

وادعت صحيفة سبورت الكتالونية أن الجهاز الفني لنادي ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي سعى بجدية نحو استغلال انهيار اتفاق موريبا مع إدارة برشلونة حول تمديد العقد الذي سينتهي في يونيو 2022، وشعور اللاعب بالعنصرية في ملعب كامب نو، وهو ما دفعه نحو تغيير ولاءه من إسبانيا إلى بلده الأصلي «غينيا كوناكري».

وطلب كارلو أنشيلوتي من مسؤولي الريال سرعة التواصل مع ممثل موريبا مطلع هذا الأسبوع، وتكثيف التفاوض مع إدارة البرسا حول قيمة الصفقة والبنود الشخصية للتعاقد قبل أسبوع واحد من غلق سوق الانتقالات.

ويحتاج وسط ملعب ريال مدريد للاعب بسرعة وقوة موريبا، يستطيع تأدية دور (البوكس تو بوكس) بعد تقدم الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش في السن وتراجع لياقتهما البدنية.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية تواصل ريال مدريد مع موريبا، وتفاوض بالفعل مع البيئة المحيطة باللاعب، لكن فلورنتينو بيريز أوقف العملية للحفاظ على علاقته الوطيدة برئيس برشلونة جوان لابورتا.

ورصدت الصحف الاسبانية عدة اجتماعات بين بيريز ولابورتا في الآونة الأخيرة لمناقشة مشروع بطولة «دوري السوبر الأوروبي»، ويبدو أن الطرفان على وفاق في هذا الصدد، ولهذا لا يريد بيريز حدوث شيء ما يؤثر على نجاح المشروع من قريب أو من بعيد، على اعتبار أن تواجد البرسا مع الريال سيكون مصدر قوة غير عادي لاتمام وانجاح الفكرة خلال السنوات القليلة القادمة.

ماذا فعل موريبا مع برشلونة؟

أظهر موريبا قدرات كبيرة في المباريات الكثيرة التي لعبها خلال فترة وجيزة، تمامًا مثلما فعل العديد من اللاعبين الواعدين الذين تخرجوا من أكاديمية لاماسيا أمثال إنييستا وتشافي وميسي وبيكيه.

ولعب الغيني لأول مرة مع برشلونة «ب» في سبتمبر 2019، عندما شارك لمدة 25 دقيقة أمام نادي إيخيا ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة الاسباني (سيجوندا ب).

وأكمل موريبا 22 مباراة مع فريق برشلونة «ب»، وتم تصعيده لأول مرة للعب مع الفريق الأول للبرسا في موسم 2021/2020 كي يلعب أساسيًا ضد كورنيا بالمرحلة الثالثة من بطولة كأس ملك إسبانيا لمدة 74 دقيقة، وانتهى اللقاء بفوز البرسا بهدفين دون رد.

وبعد 15 يومًا من مشاركته الأولى في الكوبا دي ريه، لعب موريبا لمدة 64 دقيقة في الدوري الاسباني رفقة برشلونة يوم 13 فبرابر 2021، ضمن مباريات الجولة 23 من الليجا أمام ديبورتيفو آلافيس، وانتهى اللقاء بفوز البلوجرانا 1/5.

وختم اللاعب صاحب الـ 18 عامًا الموسم الماضي، وفي جعبته 29 مباراة بجميع المسابقات، من بينهم 14 مباراة مع الفريق الأول في الدوري الاسباني، و3 مباريات في كأس ملك إسبانيا، ومباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا لحساب إياب ثمن النهائي أمام باريس سان جيرمان (1/1)، بالاضافة إلى 11 مباراة في الدوري الاسباني الدرجة الثالثة (سيجوندا B).