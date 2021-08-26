الدوري السعودي | النصر يواجه التعاون بهدف تأكيد التفوق وإستعادة نغمة الانتصارات

يلتقي مساء اليوم الخميس نادي النصر مع العنيد نادي التعاون برسم مباريات اليوم الثاني من الجولة الثالثة في الدوري السعودي للمحترفين، وهدفه تأكيد التفوق التاريخي في مواجهات الفريقين، وكذا إستعادة نغمة الانتصارات ولملمت جراح مباراة الفيصلي.

واستهل العالمي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم، بفوز كبير على نادي ضمك برباعية لهدف في الجولة الأولى، قبل التعرض لخسارة صادمة أمام حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين نادي الفيصلي في الجولة الثانية بهدفين لهدف.

وتقام مباراة النصر والتعاون مساء اليوم الخميس، على ملعب مارسول بارك في الرياض، وتنطلق بداية من الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت جرينتش، وتنقل في بث مباشر عبر قنوات ssc الرياضية، التابعة للشركة السعودية للرياضة، كما تنقل أولاً بأول على موقع الخليج 365.

و بالتطرق إلى المواجهات المباشرة السابقة بين النصر والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين، فإن الغلبة تعود لزملاء تاليسكا منذ انطلاق الدوري موسم 2008/2009.

والتقى الفريقان في 22 مباراة طوال تاريخ مشاركتهما في الدوري السعودي للمحترفين، كان الفوز فيها في 14 مباراة لزملاء حمدالله، فيما فاز التعاون في 4 مباريات، وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين في 4 مباريات.

ونجح العالمي في تحقيق 4 انتصارات في آخر 5 مباريات أمام نادي التعاون في مختلف المسابقات، كان آخرها، المواجهة الأخيرة بينهما، ضمن مباريات الجولة 17 من الموسم الماضي، بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها ” سامي النجعي في الدقيقة 40 وعبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 59 و عبد المجيد الصليهم في آخر أنفاس المباراة.